Honda szykuje rewolucyjny model sportowy. Patenty zdradzają bardzo dużo

Honda ma w swojej ofercie model CBR1000RR-R Fireblade, który jest solidnym, a przy mocy 217 KM jednym z dwóch (obok Aprilii RSV4) najmocniejszych wolnossących nielimitowanych motocykli. Choć bez wątpienia jest to warta uwagi konstrukcja, to nie budzi takich emocji, jak by mogła. Dlatego Japończycy szykują nowy model i ma być on wyjątkowy.