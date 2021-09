Honda prezentuje nowe "500-ki". Oto CB500F, CB500R i CB500X po zmianach

Wszystkie trzy motocykle Hondy napędzane są takim samym dwucylindrowym silnikiem o pojemności 471 cm3. Jego maksymalna moc to 47,6 KM (35 kW), czyli maksymalna dozwolona dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A2. Teraz otrzymał on nowe ustawienia systemu wtryskowego, co ma przełożyć się na poprawę charakterystyki momentu obrotowego i wyczucia przez kierowcę. Motocykle mają też teraz lżejsze chłodnice.