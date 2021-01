Hero zbliża się do 100 mln sprzedanych motocykli

Jacy są najpopularniejsi producenci motocykli na świecie? Na to pytanie wiele osób zapewne odpowiedziałby, że są to japońskie marki, które od lat sprzedają się świetnie nie tylko na swoim rodzimym rynku, ale też w innych azjatyckich krajach, Europie i Ameryce. I tak jest, ale w grupie tej trzeba wymienić jeszcze jedną firmę. Jest to indyjska marka Hero (związana przez lata z Hondą), która właśnie szykuje się do świętowania 100 mln sprzedanych jednośladów.