Harley-Davidson zmienia strategię. Motocykle elektryczne idą na bok

Harley-Davidson LiveWire wzbudził spore zainteresowanie. Przede wszystkim dlatego, że kojarzona z tradycyjnymi maszynami marka stworzyła motocykl elektryczny, ale też z powodu świetnego wykonania – już pierwszy taki model H-D imponuje osiągami i krótko mówiąc, okazał się bardzo udany. Niestety na drodze do sukcesu stanęła cena i w efekcie jest to raczej pokaz możliwości i zabawka dla bogatych niż popularny model wyznaczający nowy trend.

Nie powinno więc dziwić, że wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie Harley-Davidson nie stworzy kolejnych modeli na prąd. LiveWire był jednym z dzieci poprzedniego szefa firmy Matthew Levaticha, którego plan zakładał ekspansję na kolejne rynki i pozyskiwanie większej klienteli.

W przypadku elektrycznego motocykla nie do końca się to sprawdziło, a do tego nowy zarządca Harleya-Davidson Jochen Zeitz ma niemal całkowicie odwrotną strategię opierającą się na ograniczaniu kosztów. Efektem jest choćby wstrzymanie tworzenia modelu Bronx czy wycofanie się z Indii. Zatem łatwo było przewidzieć, że kolejnymi ofiarami cięć będą przyszłe motocykle elektryczne.