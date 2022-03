Elektryczna zamiast spalinowej. Nowa Yamaha NEO’s otwiera kolejny rozdział

Ten standardowo jest niewielki i wynosi tylko 37 km. Jak widać jest to jednoślad, który trzeba codziennie ładować, ale na pewno wiele osób nie pokonuje skuterem większych dystansów. Sam akumulator jest wyjmowany i można go naładować w domu za pomocą dołączonej do pojazdu ładowarki (od zera do pełna w 8 h). Dodatkowo pod siedzeniem znajduje się schowek, który może zmieścić kask lub dodatkowy akumulator. Wtedy zasięg wzrasta do 68 km.