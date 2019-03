Ekologiczne samochody w Europie. Jest boom, ale idzie zmiana warty

Dynamika sprzedaży samochodów o napędzie alternatywnym jest w Europie imponująca. Na razie dominują hybrydy, ale nowy gracz na rynku już wiele zmienił i depcze po piętach Japończykom.

Jak ekologia, to hybryda

W przypadku samochodów elektrycznych szczególnie interesujące zmiany zaszły w lutym. Był to pierwszy miesiąc sprzedaży Tesli 3 na europejskich rynkach i to wystarczyło, by amerykańska propozycja zdobyła szturmem Stary Kontynent. Tesla 3 była w lutym najpopularniejszym samochodem elektrycznym ze sprzedażą na poziomie 3,6 tys. sztuk. Wygląda więc na to, że mamy nowego króla aut na prąd.