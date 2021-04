Dużo mniej wypadków z udziałem motocyklistów. Tylko 77 od początku roku

W 2021 r. przez pierwsze nieco ponad trzy miesiące na polskich drogach miało miejsce 77 wypadków, w których udział brali motocykliści. Zginęło w nich 7 osób, a 69 zostało rannych. To kilka razy mniej niż poprzednich latach.

W rozmowie z PAP kom. Robert Opas z Komendy Głównej Policji podsumował okres od początku 2021 r. do 7 kwietnia. Statystyki wypadków z udziałem jednośladów wyglądają optymistycznie.

Dla porównania w tym samym okresie 2020 r. doszło do 169 wypadków, a których zginęło 27 osób, a w 2019 r. było to odpowiednio 246 wypadków i 26 ofiar śmiertelnych. Jak widać różnica jest ogromna, ale nie należy zapominać, że w 2021 r. zima była dłuższa, a opady śniegu zdarzały się też na początku kalendarzowej wiosny, a to oznacza, że motocykliści mieli zdecydowanie mniej okazji do jazdy.

Jak informuje PAP, Robert Opas zaznaczył też, że porównując cały rok 2020 do 2019 liczba wypadków z udziałem motocyklistów zmniejszyła się o ponad 21 proc., liczba ofiar śmiertelnych o ponad 17 proc., a rannych o ponad 21 proc. Zatem można mieć nadzieję, że jest to większy trend i polskie drogi są coraz bezpieczniejsze dla motocyklistów.

Do 48,5 proc. wypadków, w których zostali poszkodowani motocykliści, doprowadzili inni kierowcy (głównie samochodów osobowych) – poinformował Robert Opas. Najczęściej związane to było z nieustąpieniem pierwszeństwa. To się nie zmienia od lat.

Warto więc pamiętać, aby zapewnić sobie widoczność na jednośladzie, ale przede wszystkich stosować zasadę ograniczonego zaufania i nie zakładać z góry, że inni kierowcy nas widzą. Nawet jeśli to oni doprowadzą do wypadku, to poszkodowany będzie motocyklista. Kierowcy samochodów natomiast powinni uważniej obserwować ruch.

A jakie zachowanie motocyklistów najczęściej doprowadza do wypadków? Tu Opas wymienia nadmierną prędkość, niezachowanie odległości do innych pojazdów, ale też brak umiejętności i doświadczenia. Wystarczy wspomnieć, że w 2020 r. motocykliści w wieku 25-39 lat odpowiadali za 42,5 proc. wypadków spowodowanych przez kierowców jednośladów.

Policja apeluje o większe zrozumienie i szacunek na drodze pomiędzy motocyklistami a kierowcami samochodów. Przypomina o tym, aby osoby w osobówkach uważniej patrzyły w lusterka, a motocykliści nie zaskakiwali niesygnalizowanymi manewrami. Włączenie kierunkowskazu poinformuje innych użytkowników dróg o naszych zamiarach.