Unijne plany dyskryminują motocyklistów. FEMA chce współpracy między producentami

Unia Europejska sukcesywnie dąży do poprawy poziomu bezpieczeństwa na drogach. Celem tzw. "wizji zero" jest zredukowanie dotychczasowej liczby wypadków i ofiar śmiertelnych o połowę jeszcze przez 2030 rokiem. Docelowo, w 2050 roku liczba poszkodowanych w wypadkach drogowych ma wynosić zero. Plan jest ambitny, ale według niektórych, nie bierze pod uwagę wszystkich uczestników ruchu.

Jednym z założeń przedstawionych w "wizji zero" jest rozbudowa poboczy i zwiększenie liczby barier opartych głównie na konstrukcji linowej. Przedstawiciele FEMA twierdzą, że owszem, są to rozwiązania korzystne dla samochodów, lecz jednocześnie mogące wyrządzić wiele szkody motocyklistom.

Co więcej, to właśnie samochody są coraz lepiej wyposażane w elementy z zakresu bezpieczeństwa, a także systemy pozwalające na szybkie, automatyczne wezwanie służb ratunkowych. Według FEMA może się to przyczyniać do powstania jeszcze większych nierówności w poziomie bezpieczeństwa pomiędzy różnymi pojazdami.