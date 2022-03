Ducati podnosi poprzeczkę. Panigale V4 SP2 to sportowiec ekstremalny

Na tym jednak nie koniec. Skoro Ducati Panigale V4 SP2 jest motocyklem przede wszystkim torowym, to można go jeszcze lepiej dostosować do wyczynowej jazdy. Przede wszystkim dostępny jest zestaw, który zawiera zaślepki do zamontowania po zdjęciu lusterek, a także zestaw do demontażu uchwytu na tablicę rejestracyjną i wykonana z włókna węglowego otwarta osłona sprzęgła.