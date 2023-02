Ducati ma elektryka na tor. Ale na wersję drogową jeszcze poczekamy

Choć kultowa włoska marka rozpoczęła już produkcję elektrycznych motocykli torowych, nie oznacza to, że zaraz zobaczymy podobne w portfolio producenta. V21L pozostaje prototypem o typowo sportowym przeznaczeniu. Ducati twierdzi, że "V21L" jest najbardziej zaawansowanym technologicznie i wyrafinowanym elektrycznym jednośladem na świecie. To jednak nie wystarcza, by technologię tę zaoferować szerokiej rzeszy klientów.