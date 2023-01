Honda stawia na elektryfikację jednośladów - wymienne baterie i nowe modele już niebawem

Nie od dziś wiadomo, że Honda zamierza osiągnąć neutralność węglową do 2050 roku. Dotyczy to wszystkich produktów marki. Osiągnięcie celu wspomoże elektryfikacja - zarówno samochodów, jak i motocykli. To ważna decyzja nie tylko dla firmy, ale i całej branży - w końcu Honda jest największym producentem jednośladów na świecie, ze zdolnością produkcyjną na poziomie 20 mln rocznie.