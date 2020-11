Druga połowa 2020 r. dużo lepsza w Europie. Sprzedaż jednośladów rośnie

Podsumowano wyniki sprzedaży nowych motocykli we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w okresie od stycznia do września 2020 r. Kraje te odpowiadają za 80 proc. rynku Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii i w tych pięciu państwach w pierwszych dziewięciu miesiącach sprzedano 708 503 motocykli – podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Lepiej wygląda sytuacja w przypadku motorowerów. Dla nich największe europejskie rynki to Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia i Hiszpania, gdzie od stycznia do września 2020r. łącznie sprzedano 205 688 jednośladów z silnikami do 50 cm 3. Jest to wzrost aż o 6,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2019 r.