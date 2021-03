Dostali kolejne 30 mln dol. Damon Motorcycles będzie produkować modele elektryczne

Co Damon planuje sprzedawać na początku? Będą to motocykle nazwane HyperSport z oznaczeniami HS, SX i SE. Zgodnie z nazwą będą to sportowe maszyny z rozbudowanymi owiewkami, które będą różniły się mocą i osiągami (oraz oczywiście ceną). Jako pierwszy zapowiedziany został topowy Damon HyperSport HS. Ma on mieć moc 200 KM, rozpędzać się do 200 mil na godzinę (322 km/h) i mieć ponad 200 mil (322 km) zasięgu. Średnia wersja SX ma mieć odpowiednio 150 KM, prędkość maksymalną 155 mil na godzinę (250 km/h) i zasięg 150 mil (241 km). Natomiast najtańsza odmiana SE będzie oferowała 100 KM, prędkość maksymalną 120 mil na godzinę (193 km/h) i zasięg 108 mil (174 km).