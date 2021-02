Motocykle Energica od 2021 r. będą miały gniazdo szybkiego ładowania CHAdeMO

Elektryczne motocykle mają mniejsze akumulatory niż samochody, ale to nie znaczy, że długi czas ich ładowania nie jest przeszkodą w normalnym użytkowaniu tych maszyn. Idealnie, jakby podczas dalszego wyjazdu dało się uzupełnić energię w trakcie niedługiej przerwy na rozprostowanie się i zjedzenie jakiejś przekąski. Nie oszukujmy się, jazda wieloma motocyklami jest mniej komfortowa niż samochodami, więc przerwy są wpisane w podróżowanie jednośladami. Dlatego też właśnie w ich przypadku napęd elektryczny może się nieźle sprawdzać, jeśli w trakcie takiego krótkiego odpoczynku będzie możliwe naładowanie akumulatorów w znaczącym stopniu.

Od 2021 r. w swoich motocyklach gniazdo w standardzie CHAdeMO do szybkiego ładowania prądem stałym będzie oferowała Energica. Jak tłumaczy Giampiero Testoni, dyrektor odpowiedzialny we włoskiej firmie za sprawy techniczne, częściowo wiąże się to z wejściem na rynek japoński (standard CHAdeMO pochodzi właśnie z tego kraju), ale nie tylko. Szybkie ładowanie docenią też klienci z innych krajów, a ładowarki tego typu popularne są również w Europie.