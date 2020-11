Motocykle Energica debiutują w wersji RS. Przyspieszają w 2,6 s do 100 km/h

Energica dostarcza motocykle do wyścigów serii MotoE i teraz postanowiła część stosowanych tam rozwiązań przenieść do maszyn drogowych. Tak powstały odmiany RS wszystkich oferowanych przez tę markę motocykli. Będą one wyposażone w nową elektronikę i oprogramowanie sterujące silnikiem. Dzięki temu udało się z nich wykrzesać jeszcze więcej. Przyspieszenie do 100 km/h wersji RS ma zająć zaledwie 2,6 s.