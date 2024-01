Długo wyczekiwana premiera. Oto Triumph Daytona 660

Za napęd Daytony 660 odpowiada ten sam silnik co w przypadku Tridenta 660 i Tigera Sporta 660, ale inżynierowie sporo w nim "podłubali". W efekcie trzycylindrowa jednostka napędowa o pojemności 660 cm3 kręci się wyżej, a do tego oferuje sporo więcej mocy i kilka kolejnych niutonometrów. Ile dokładnie? Triumph Daytona 660 oddaje do dyspozycji 95 KM przy 11 250 obr./min i 69 Nm przy 8250 obr./min. Odcięcie pojawia natomiast dopiero przy 12 650 obr./min.