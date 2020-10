Debiutuje nowa Yamaha MT-09. Ma większą moc i zmieniony wygląd

To właśnie Yamaha MT-09, która została pokazana w 2013 r., była pierwszym modelem nowej linii nakedów japońskiej marki. Z miejsca zebrała dobre opinie, stała się bardzo popularnym motocyklem i przetarła szlak dla całej gamy MT . Teraz, będąc najstarszym modelem w ofercie, Yamaha MT-09 jako pierwsza doczekała się drugiej generacji . Zmienił się wygląd, silnik spełnia normę Euro 5 , a przy tym jest nieco mocniejszy, ale ogólny przepis pozostał taki sam. Jest to nowocześnie wyglądający naked i należy się spodziewać, że atrakcyjna cena cały czas będzie jedną z zalet tej maszyny.

Druga odsłona Yamahy MT-09 otrzymała nowy silnik. Nadal jest to jednostka 3-cylindrowa, ale jej pojemność wzrosła do 889 cm3. Oczywiście jest ona zgodna z nową normą emisji spalin Euro 5, a do tego generuje większą moc maksymalną – 119 KM przy 10 000 obr./min (o 4 KM więcej niż poprzedni silnik). Jednak dla dynamiki i wrażeń z jazdy jeszcze ważniejsze jest podniesienie maksymalnego momentu obrotowego, który teraz wynosi 93 Nm (o 5,5 Nm więcej) i dostępny aż o 1500 obr./min wcześniej czyli przy 7000 obr./min. Wszystko to ma zapewnić więcej pozytywnych wrażeń podczas jazdy, a przy tym zużycie paliwa ma być mniejsze o 9 proc.