Debiutuje Kymco F9, elektryczny skuter z imponującym przyspieszeniem

Elektryczne skutery mają w miastach wiele zalet. Nie potrzebują szczególnie dużego zasięgu, a są ciche i zapewniają świetne osiągi. Właśnie to drugie ma być największą zaletą Kymco F9, czyli sportowego skutera na prąd.

Patrząc na Kymco F9, trudno go nazwać typowym skuterem. W swoim wyglądzie i konstrukcji łączy skuter w małym motocyklem. Wszystko dzięki temu, że akumulatory umieszczono centralnie w konstrukcji tego jednośladu. Są one wąskie, a dodatkowo zostały wykorzystane jako część struktury przenoszącej naprężenia. Jednak ten nieco motocyklowy styl ma też pewną wadę – brak schowka. Skuterowy natomiast jest wygląd przodu Kymco F9 oraz jego ogólne proporcje.

Sam producent nazywa go modelem sportowym i już po samym wyglądzie można się z tym zgodzić, ale za nim idą też osiągi. Kymco F9 napędzane jest silnikiem elektrycznym o mocy 9,4 kW (czyli 12,8 KM). To z jednej strony niemała wartość, a z drugiej w Polsce pozwala na jazdę osobom, które od przynajmniej trzech lat mają prawo jazdy kategorii B (jest to ta sama klasa, co jednoślady spalinowe 125 cm3).

Wrażenie robi maksymalny moment obrotowy, który wynosi 30 Nm. W napędzie elektrycznym jest on dostępny od samego startu, a to oznacza naprawdę świetne przyspieszenie. Kymco F9 do 50 km/h rozpędza się w 3 s. Prędkość maksymalna tego skutera wynosi 110 km/h. Do miasta takie parametry są wręcz idealne. Baterie o pojemności 40 Ah mają zapewnić zasięg 120 km, co też w warunkach miejskich jest wynikiem wystarczającym. Napęd przekazywany jest za pośrednictwem dwubiegowej automatycznej skrzyni.

Elektryczny skuter Kymco F9

Kymco F9 mierzy 1831 mm długości, 1085 mm wysokości i tylko 714 mm szerokości, co czyni go wygodnym środkiem transportu podczas jazdy w korkach. Siedzisko znajduje się na wysokości 790 mm. Kuter ten nie jest też szczególnie ciężki, gdyż waży 107 kg.

Patrząc na liczby i wygląd, wydaje się, że Kymco F9 ma wszystko, co potrzebne, aby odnieść sukces na rynku miejskich jednośladów. Jedynym problemem jest brak dużego schowka znanego z większych skuterów. Na drodze do sukcesu może też stanąć cena. Jednak jeśli będzie konkurencyjna, to Kymco F9 ma spore szanse, aby przyczynić się do popularyzacji elektrycznych jednośladów.

Materiały prasowe Kymco F9 (Materiały prasowe, Fot: Kymco)