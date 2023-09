Debiutują BMW F 900 GS i F 800 GS. Klasa średnia bardziej dojrzała

Zastąpienie liczb 850 i 750 odpowiednio przez 900 i 800 w nazwach modeli mówi podstawą rzecz o silnikach nowych maszyn. Dwucylindrowa konstrukcja, która zadebiutowała w 2018 r. w modelu F 850 GS, została powiększona z 853 cm3 do 895 cm3. Model F 950 GS i jego odmiana Adventure oferują 105 KM, natomiast słabszy F 800 GS to 87 KM, co oznacza wzrost o 10 KM w obu przypadkach.