Death Machines of London Airtail – maksimum lekkości

Gdy specjaliści z Death Machines of London zabierają się za jakiś projekt, to wiedz, że wyjdzie z tego coś wyjątkowego. Tak jest nie tylko w przypadku najnowszego ich dzieła, czyli zupełnie odjechanego Kenzo, ale też starszych i mniej zaawansowanych projektów. Bo przy poziomie Anglików chyba tak trzeba powiedzieć o motocyklu nazwanym Airtail. Jednak i on wygląda świetnie, a do tego cały projekt jest spójną i ciekawą koncepcją