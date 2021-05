Church of Choppers przygotował customa na bazie modelu Indian FTR 1200 S

W gamie Indiana FTR 1200 S to najbardziej nietypowy model. Nie jest to klasyczny cruiser czy wielki amerykański turystyk, ale typowy naked. Choć określenie "typowy" raczej nie pasuje do silnika V2, to jeszcze ciekawiej motocykl ten prezentuje się po przerobieniu przez Jeffa Wrighta. I nie chodzi tu nawet o wyjątkowe malowanie czy minimalistyczny wydech.