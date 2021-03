Chiński motocykl wygląda znajomo. Hanway G30 to niemal idealna kopia Royala Enfielda Himalayana

Chińczycy z jednej strony starają się zaistnieć w światowej motoryzacji (choć często z wykorzystaniem starych i znanych europejskich marek), to mają też ogromny własny rynek. A tam obowiązują inne prawa, a raczej nie obowiązują. W efekcie zamiast wymyślać coś swojego wiele firm decyduje się na skopiowanie wyglądu , a nawet technologii ze znanych modeli z innych krajów. Co ciekawe, teraz chińska marka Hanway postanowiła skopiować indyjski motocykl, jakim jest turystyczny Royal Enfield Himalayan .

Inny jest natomiast silnik. Hanway G30 napędzany jest jednocylindrową jednostką o pojemności 249,2 cm3 , której maksymalna moc wynosi ok. 26 KM. Co ciekawe – jest to minimalnie więcej niż w indyjskiej konstrukcji, gdyż Royal Enfield Himalayan ma dwucylindrową jednostką o pojemności 411 cm3, która generuje 24, 6 KM. Jednak większa pojemność oznacza lepszą dla motocykla turystycznego typu adventure charakterystykę i maksymalny moment obrotowy równy 32 Nm. Można się spodziewać, że chiński motocykl tyle nie oferuje i będzie się gorzej sprawdzał podczas jazdy.

Jak łatwo się spodziewać, Hanway G30 jest bardzo tani. W końcu opracowanie go prawie nic nie kosztowało. Jego cena to 17 280 juanów, czyli równowartość 10 420 zł. Dla porównania Royal Enfield Himalayan kosztuje w Polsce 22 324 zł (co i tak można uznać za niewygórowaną kwotę). Co ciekawe, chiński motocykl wyróżnia się tym, że ma monochromatyczny wyświetlacz zamiast zegarów. Wyposażony jest też w ABS.