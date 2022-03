Chińczycy rzucają wyzwanie Japonii i Europie. QJmotor szykuje sportowca klasy średniej

QJmotor szykuje sportowy model klasy 700. Będzie on napędzany dwucylindrowym silnikiem o mocy 75 KM, co oznacza bezpośrednią konkurencję z Yamahą R7. Choć ta jednostka napędowa jest produkowana przez firmę Qianjiang, to wygląda na efekt współpracy z inną chińską firmą CFMoto, która ma taki sam silnik w swojej ofercie.