Buell wraca. Sportowy Hammerhead 1190RX już w sprzedaży

Nowym właścicielem Buella jest Bill Melvin i ma ambitne plany. Właśnie do sprzedaży trafił pierwszy model po reaktywacji marki. Buell Hammerhead 1190RX to obudowany owiewkami motocykl sportowy napędzany dwucylindrowym widlastym silnikiem o pojemności 1190 cm3. Maksymalna moc to 188 KM przy 10 600 obr./min, a maksymalny moment obrotowy to 137,8 Nm przy 8200 obr./min.