Buell wraca! Amerykańska marka ma ambitne plany

Buell to marka założona w 1983 r. przez Erika Buella , wcześniejszego inżyniera Harleya-Davidsona . Po 10 latach H-D kupił 49 proc. udziałów w nowej firmie, a po kolejnej dekadzie w całości ją przejął. Wydawało się, że to zapewni marce tworzącej zupełnie inne motocykle niż klasyczne cruisery świetlaną przyszłość. Stało się zupełnie inaczej. Nowy właściciel postanowił zamknąć Buella już w 2009 r. Od tego czasu w niewielkiej liczbie powstawały motocykle produkowane przez Erik Buell Racing – nową firmę założoną przez Erika Buella, ale koncentrującą się głównie na wyścigach.

Teraz Buell wraca na szerokie wody , ale już pod skrzydłami nowego właściciela. Bill Melvin, aktualny szef marki, ma ambitne plany. Choć tym razem w tworzeniu firmy nie będzie już brał udziału Erik Buell, to można liczyć, że motocykle będą tworzone zgodnie z jego filozofią.

Tak będzie na pewno na początku. Aktualnie oferta Buella obejmuje cztery modele, z których trzy są już gotowe i znane z oferty EBR. Gamę otwiera motocykl sportowy Buell Hammerhead 1190RX. Jest to stworzona z myślą o jeździe na torze maszyna napędzana dwucylindrowym widlastym silnikiem o pojemności 1190 cm3, którego maksymalna moc to 188 KM przy 10 600 obr./min, a maksymalny moment obrotowy to 137,8 Nm przy 8200 obr./min. Ta sama jednostka napędowa jest sercem wszystkich modeli marki.