BMW zapowiada premierę czegoś nowego. Wiemy jedno: będzie jeździć na prąd

BMW nie zdradza wiele. We wspomnianej informacji prasowej można przeczytać, że nowy model ma służyć do poruszania się po mieście. Będzie też jeździć na prąd, co nie powinno być zaskoczeniem – w ostatnim czasie Niemcy stawiają duży nacisk na elektromobilność w samochodach. Nic dziwnego, że idą w tym kierunku też z motocyklami i już zapowiedzieli 11 premier.