BMW Definition CE 04 przyłapane podczas testów. Kiedy elektryczny skuter bliżej sprzedaży

Choć zauważony na ulicach egzemplarz jest w kolorze czarnym (a nie białym z dodatkiem pomarańczowego, jak zaprezentowany wcześniej koncept), to widać, że zachował on futurystyczny wygląd. Dzięki temu wszyscy już na pierwszy rzut oka mają wiedzieć, że to model wyjątkowy. Oczywiście wersja dopuszczona do ruchu dostała lusterka, czy tylne kierunkowskazy i miejsce na tablicę rejestracyjną – czyli wszystko to, co wymagane jest przepisami.