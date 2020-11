BMW Definition CE 04 to elektryczny skuter o futurystycznym wyglądzie

BMW Definition CE 04 to kolejny po C evolution elektryczny skuter. Jest to jeden z całej grupy 11 oczekiwanych jednośladów na prąd niemieckiej marki. Jak tłumaczą przedstawiciele BMW – w przypadku jazdy po mieście elektryczny napęd ma najwięcej sensu. Pokonywane średnie dystanse są na tyle niewielkie, że akumulatory powinny pozwolić na odbycie przynajmniej 10 typowych miejskich przejazdów. Do tego jazda w takich warunkach oznacza ciągłe ruszanie i przyspieszanie, a w tym napęd elektryczny jest najbardziej wydajny.