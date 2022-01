BMW z rekordem sprzedaży. Jeden model największym hitem

Ciekawie prezentują się też najlepiej sprzedające się modele BMW w zeszłym roku. Na pewno nie jest niespodzianką to, który motocykl był najpopularniejszy. BMW R 1250 GS to model kultowy, dla wielu będący synonimem niemieckiego producenta. Model ten jest tak popularny, że odpowiadał za blisko jedną trzecią sprzedaży, gdyż do klientów trafiło około 60 tys. tych turystycznych maszyn.