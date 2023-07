BMW R 18 The Crown, czyli ekstremalny gustom na 100-lecie

Działający w niemieckim regionie Ruhry Dirk Oehlerking i jego warsztat Kingston Custom to gwaranci niesamowitych projektów. To nie jest pierwszy raz, gdy do ten twórca customów zabrał się za BMW R 18. Poprzedni projekt o nazwie Spirit of Passion nawiązywał do opływowych samochodów niemieckiej marki z lat 30. Już on był daleko posuniętą modyfikacją, ale The Crown to już ekstremalna customizacja.