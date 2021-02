BMW R 1000 RR Phantom – custom jak dzieło sztuki

Motocykle customowe to maszyny, dzięki którym można wyróżnić się na drodze, jednak czasem trafiają się projekty, które wyglądają tak ekstremalnie, że do jazdy raczej się nie nadają, ale mimo to mogą się podobać. Takim właśnie dziełem jest Phantom zaprojektowany przez studio Yanko Design na bazie BMW R 1000 RR.

BMW R 1000 RR Phantom