Bimota nie zwalnia tempa. Włoska marka zapowiada turystyczną wersję Tesi

Pierwszym motocyklem po reaktywacji Bimoty był model Tesi H2. Napędzany jest on doładowanym silnikiem z Kawasaki Ninjy H2 o pojemności 998 cm3 i mocy 231 KM (lub nawet 242 KM przy wykorzystaniu wlotu powietrza ram air). Kolejne dwa motocykle, które niedawno zadebiutowały, to KB4 i KB4 RC ze 143-konną jednostką napędową. Teraz Bimota szykuje czwarty model i będzie to turystyczna wersja modelu Tesi.