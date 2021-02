Jej cena zwala z nóg, ale to motocykl z innego świata. Do sprzedaży trafia Bimota Tesi H2 Carbon

Bimota Tesi H2 to wyjątkowy motocykl, który napędzany doładowany silnik Kawasaki znany z modeli H2. W przypadku włoskiego motocykla czterocylindrowa rzędowa jednostka o pojemności 998 cm3 dostarcza maksymalną moc 231 KM przy 11 500 obr./min lub nawet 242 KM przy wykorzystaniu wlotu powietrza ram air. Maksymalny moment obrotowy wynosi 141 Nm przy 11 000 obr./min.

Ta zawrotna moc to oczywiście nie wszystko. Bimotę Tesi H2 wyróżnia konstrukcja z podwójnym aluminiowym wahaczem z przodu i owiewki z włókna węglowego. W efekcie ten potężny motocykl waży na sucho tylko 207 kg. To wszystko jednak sporo kosztuje – dokładniej ok. 290 tys. zł. Jednak Bimota przygotowała coś jeszcze bardziej specjalnego.