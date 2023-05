Barton umożliwia w całej Polsce jazdy testowe swoimi elektrycznymi skuterami

Elektryczny skuter to opcja dla osób, które pokonują dziennie nieduże dystanse - do ok. 50 km. W takiej sytuacji akumulator wystarczy na cały dzień, a ładować go można jedynie w nocy. Zaletą jednośladów na prąd są zdecydowanie niższe koszty utrzymania i wygoda wynikająca z prostoty jego obsługi (serwis jest dużo prostszy). Oczywiście jednoślad na prąd nie jest opcją dla każdego, ale szczególnie w mieście może być ciekawą alternatywą. Dodatkowo prowadząc własną firmę, fundację lub gospodarstwo rolne, można skorzystać z rządowego programu "Mój elektryk" i otrzymać dopłatę.