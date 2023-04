Nowy tani skuter na prąd. Barton eVivo zachęca nie tylko ceną

Barton eVivo napędzany jest przez silnik elektryczny o mocy 1,6 KM. W przypadku napędu na prąd jest to wartość wystarczająca, aby dorównać spalinowym modelam klasy 50 cm3. Oznacza to możliwość jazdy na kat. AM lub dowolną inną, w tym B. Prąd magazynowany jest w akumulatorze o pojemności 20 Ah i napięciu 70 V. Ma to pozwolić na pokonanie 61 km na jednym ładowaniu, co w przypadku miejskiego skutera tej klasy powinno wystarczyć na większość codziennych potrzeb.