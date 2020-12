Bardzo mocny listopad na rynku nowych jednośladów. Powodem nowe normy

W listopadzie 2020 r. zarejestrowano 2103 nowych jednośladów - informuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Jest to aż o 888 więcej niż rok wcześniej. Co więcej, jest to minimalnie (o 38 sztuk) więcej niż w październiku. To kolejny mocny miesiąc, podczas którego dealerzy zasypywali dołek z marca i kwietnia spowodowany początkiem pandemii koronawirusa. Jednak wyjątkowo dobry październik należy tłumaczyć też tym, że od stycznia 2021 r. będzie obowiązywała nowa norma emisji spalin Euro 5. Zatem salony motocyklowe przygotowują duże promocje, aby sprzedać tegoroczne egzemplarze.