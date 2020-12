Głośny wydech ratuje życie? Naukowcy sprawdzili popularny mit

Kwestia głośnych motocyklowych wydechów to często podstawa konfliktu użytkowników jednośladów z innymi osobami. Dla wielu motocyklistów dźwięk wydechu (czy to bulgot wielkiego silnika w cruiserze , czy ostre tony sportowej maszyny) jest częścią przyjemności z jazdy. Jednak trzeba mieć świadomość, że nie każdemu taki hałas będzie się podobał .

Sprawdzano, czy motocykle są słyszane w odległości 15 i 10 m za samochodem . Okazało się, że dopiero przy tej mniejszej odległości najgłośniejszy jednoślad zaczyna się przebijać przez dźwięki i wyciszenie kabiny samochodu. Jednak z jednej strony nawet wtedy hałas motocykla okazał się na tyle słabo wyróżniający się, że łatwo go można przegapić, a do tego taka odległość może być i tak zbyt mała dla kierowcy na reakcję. Zadowalający efekt udało się uzyskać dopiero przy motocyklu znajdującym się obok samochodu.

Badanie miernikami hałasu pokazało, że z powodu dźwięku w samochodach i dobrego wyciszenia wnętrza głośny wydech motocyklowy w rzeczywistości nie poprawia bezpieczeństwa. Stwierdzono, że żeby taki efekt faktycznie występował poziom dźwięku jednośladu musiałby wynosić aż 135 dB(A), a to nie jest możliwe do osiągnięcia. Co więcej zwrócono uwagę, że choć we wnętrzu samochodu nie słychać hałasu z głośnego wydechu motocykla, to już na zewnątrz jest to już znaczące natężenie dźwięku.