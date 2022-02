Bardziej zaawansowana, bardziej wyprawowa, bardziej offroadowa. Yamaha Ténéré 700 World Raid pokazana

Yamaha Ténéré 700 World Raid mieści 23 l benzyny w podwójnym zbiorniku (standardowy model 16 l). Ma to zapewnić zasięg nawet 500 km na jednym tankowaniu. Dwa baki zachodzą na boki motocykla, co oznacza, że udało się zachować środek ciężkości zapewniający dobrą kontrolę nad maszyną. Dodatkowo zbiornik jest niższy niż w podstawowym Ténéré 700, a to zwiększa możliwość balansowania między przodem a tyłem maszyny podczas jazdy w terenie.