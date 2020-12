Aprilia RS 400 i Tuono 400 pojawią się w 2023 r. Nie wiadomo, czy trafią do nas

Indie to ogromny rynek, który kocha jednoślady. Jednak doświadczenie wielu światowych (ale też lokalnych, indyjskich) producentów pokazuje, że oczekiwania tamtejszych klientów są inne. Drogie modele z wyższej półki nie odnoszą w Indiach sukcesów właśnie z powodu swojej ceny. Infrastruktura drogowa i wszechobecne korki oznaczają również, że nie ma tam tak dużych oczekiwań w kwestii osiągów. Wszystko to powoduje, że w Indiach popularne są motocykle z mniejszymi silnikami, nie przekraczającymi 500 cm3.

Aprilia to marka, która w swojej ofercie z jednej strony ma modele z silnikami 50 i 125 cm3, a z drugiej bardzo mocne sportowe motocykle. Trochę brakuje jej „środka”. W Europie zapełni go Aprilia RS 660 , a niedługo też Tuono 660 . Jednak marka ta ma też spore aspiracje na rynku indyjskim i właśnie z myślą on im przygotowuje modele z silnikami, które powinny mieć pojemność 300-400 cm3 .

Można się zatem spodziewać, że będzie to sportowa Aprilia RS 400 i tradycyjnie dla włoskiej marki siostrzany naked Tuono 400. Stylistycznie modele te powinny nawiązywać do innych w ofercie producenta (czy to mniejszego RS 125 czy większego RS 660). Ponieważ "400-tka" to model tworzony z myślą o Indiach, to pozostaje pytanie, czy będzie widać ciecie kosztów w konstrukcji, która tradycyjnie dla Aprilii ma wysoki standard.