Akrapovic obchodzi 30-lecie. Zaczęło się od zbierania pieniędzy na wyścigi

Igor Akrapovic zaczął się startować w wyścigach motocyklowych w 1977 r. i brał udział w zawodach do 1989 r. W tym czasie w Jugosławii praktycznie niemożliwe było dostanie dobrej jakości części do motocykli wyścigowych. Sprowadzenie z zagranicy było zbyt drogie, a większość wydechów dostępnych na rynku kiepskiej jakości. Dlatego Akrapovic postanowił sam wziąć się do pracy i usprawniał nie tylko swoją maszynę, ale robił to też dla innych motocyklistów, dzięki czemu zarabiał pieniądze na starty w wyścigach. W końcu w 1991 r. założył firmę, która wytwarzała układy wydechowe dla motocykli .

Jako doświadczony zawodnik Akrapovic wiedział, jak taki wydech powinien być skonstruowany, aby zapewnić jak najlepsze osiągi i mieć odpowiednią jakość. Układy wydechowe Akrapovica miały być tańsze od zachodnich i lepszej od tych, które były oferowane na wschodzie. Firma zaczęła od 6 osób pracujących w garażu. Pierwszy przełom nastąpił w 1993 r., gdy Kawasaki przetestowało wydech Akrapovica i postanowiło go montować w swoich motocyklach wyścigowych od sezonu 1994 r. Wkrótce na to samo zdecydowały się inne ekipy.

Drugim kamieniem milowym było zatwierdzenie przez niemiecki TUV w 1996 r. opcjonalnego wydechu Akrapovica dla 17 różnych modeli motocykli – teraz również osoby jeżdżące po publicznych drogach mogły mieć znany już z wyścigów element z logo skorpiona. Warto wiedzieć, że do 1997 r. firma nosiła nazwę Skorpion i d opiero po 6 latach istnienia zmieniła nazwę na Akrapovic . Zeszło się to z pierwszym dużym sukcesem na torach wyścigowych, gdy Akira Yanagawa na kawasaki wygrał austriacką rundę WorldSBK. W 2000 r. Colin Edwards zdobył mistrzostwo tej serii na hondzie z wydechem firmy Akrapovic.

Dalej już miał miejsce efekt kuli śniegowej. Do 2015 r. motocykle z układami wydechowymi słoweńskiej firmy zdobyły łącznie 100 różnych tytułów mistrza świata (a do 2020 r. już 140). Akrapovic nie ogranicza się do motocykli i produkuje też wydechy do samochodów wyścigowych i sportowych. Dziś ta 30-letnia firma ze Słowenii zatrudnia 1400 osób i dostarcza układy wydechowe do takich aut jak osiągający 1625 KM Koenigsegg Jesko.