Akrapovič już przygotował wydech dla Yamahy R7. Jest lżej i mocniej

Wydech Akrapoviča jednak nie tylko poprawia wygląd i oczywiście dźwięk maszyny, ale też jej osiągi. Choć jest to zestaw spełniający normę Euro 5, a więc posiadający homologację drogową, to podnosi on moc o 2 KM (do 75,4 KM), a moment obrotowy o 1,1 Nm (do 68,1 Nm). Co więcej, jest on też o 0,7 kg lżejszy od standardowego.