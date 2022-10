10 triumphów Chrome Edition. Brytyjczycy wiedzą, co to styl

Nieprzypadkowo są to głównie maszyny o klasycznym wyglądzie, gdyż Chrome Edition nawiązuje do historii. W 1937 r. pojawił się oryginalny Speed Twin z chromowanym zbiornikiem paliwa, a jeszcze w latach 60. taki element ozdabiał Tritona. Teraz chrom jest oczywiście czynnikiem dominującym i wyróżniającym motocykle z tej limitowanej edycji specjalnej, ale łączony jest z różnymi lakierami pasującymi do charakteru konkretnego modelu. Wszystkie motocykle z serii mają też czarne detale.