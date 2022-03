Triumph i Gibson pokazali efekt współpracy – motocykl i gitara do kompletu

Triumph Benneville T120 1959 Legends Edition to najnowsza wersja tego motocykla ubrana w detale nawiązujące do Gibsona. Jest więc lakier w kolorze pasującym do drewna gitary, na zbiorniku paliwa ręcznie namalowano gryf i główkę gitary, a na całym motocyklu znalazło się sporo oznaczeń Gibsona (i oczywiście Triumpha). Przygotowano też wykonany laserowo korek paliwa z logo Gibsona. Wisienką na torcie są małe kieszonki na siedzisku, w których znajdują się trzy kostki gitarowe z logami Triumpha i Gibsona.