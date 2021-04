Znani twórcy customów stworzą trzy zmodyfikowane indiany chief

Pokazanie możliwości modyfikacji wydaje się ostatnio tym, co producenci cruiserów chcą szczególnie mocno zaznaczyć. BMW zamówiło kilka projektów swojego nowego R 18 , a teraz Indian robi podobną rzecz z nową odsłoną modelu Chief . Wersja, którą w USA oznacza się jako rok modelowy 2022 zostanie poddana przeróbkom przez czterech twórców, którzy przygotują trzy motocykle różniące się od siebie stylem .

Zapewne najwięcej osób spore oczekiwania wiąże z parą Paul Cox i Keino Sasaki . Jest to dwóch mechaników, którzy pracowali razem u Indiana Larry’ego znanego z programów motocyklowych stworzony przez telewizję Discovery. Jednak po śmierci Larr’ego ich drogi się rozeszły i od blisko 15 lat pracowali oddzielnie. Zatem będzie to wielki powrót znanego duetu, po którym można spodziewać się maszyny łączącej tradycję z nowoczesnością.

– Przez te wszystkie lata byłem w stałym kontakcie z Keino, ale obaj pracowaliśmy niezależnie, tworząc projekty we własnym stylu – powiedział Cox. – Propozycja współpracy od Indian Motorcycle nadeszła chyba jednak we właściwym czasie. Obaj wnosimy do tego przedsięwzięcia wyjątkowe umiejętności, a perspektywa ponownej współpracy brzmi naprawdę interesująco.