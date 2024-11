Zestaw nowości od Triumpha - od turystyka po klasykę

Zacznijmy od modelu, który jest faktyczną nowością. Triumph Tiger Sport 800 zgodnie z nazwą należy do bardziej sportowo-turystycznej grupy w tej części portfolio brytyjskiej marki. Jest to model blisko spokrewniony z Tigerem Sportem 660. Jest to ta sama konstrukcja, która jednak dostała zupełnie nowy silnik - trzycylindrową jednostkę o pojemności 798 cm3, która generuje 115 KM przy 10 750 obr./min i 84 Nm przy 8500 obr./min.