Żarty z chińskich motocykli się skończyły. Jedi K750 robi wrażenie

Skoro motocykl Jedi K750 dostał napęd z gotowych maszyn, to świadczy to o fakcie, że on sam nie jest daleki od produkcji. Co więcej może on być mocniej spokrewniony, gdyż ma ten sam widelec zwieszenia co dwa pozostałe modele (jedynie przykryty elementami stylistycznymi) i takie same hamulce Brembo.