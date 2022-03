Yamaha zaprezentowała swoje elektryczne skutery. Na start dwa modele

Drugim skuterem jest Yamaha E01. Model, który poznaliśmy już jako koncept teraz nieco się zmienił i np. dostał kanapę, która wygląda mniej futurystycznie, ale na pewno będzie wygodniejsza. E01 to odpowiednik spalinowych 125 cm3, a to wymaga też większych akumulatorów. To zapewne one odpowiadają za sporą przegrodę między nogami kierowcy.