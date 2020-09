Yamaha WR450F nowej generacji. Ma silnik i ramę z YZ450F

Jedną z najważniejszych nowości, jaką otrzymała Yamaha WR450F, jest lepszy silnik. Nowa jednostka o pojemności 450 cm3 jest lżejsza i bardziej kompaktowa od poprzedniej. Jest to oczywiście ewolucja nowego silnika z modelu YZ450F, jednak dostosowana do wymagań enduro. Oznacza to nieco inny dolot i wydech, zoptymalizowany wtrysk paliwa i oprogramowanie sterujące silnikiem. Dzięki temu jednostka ma płynniej dostarczać moc i oferować lepsze parametry przy wysokich obrotach.