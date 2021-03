Yamaha TMax 20th Anniversary, czyli luksusowy skuter na rocznicę

Yamaha TMax zadebiutowała w 2001 r., zatem obchodzi swoje 20. urodziny. Jest to największy skuter w ofercie japońskiej marki, który jest napędzany dwucylindrowym silnikiem o pojemności 562 cm3 spełniającym normę Euro 5. Jego maksymalna moc to 47,6 KM (35 kW będące limitem dla prawa jazdy kategorii A2) przy 7500 obr./min., a maksymalny moment obrotowy to 55,7 Nm przy 5250 obr./min. System D-Mode pozwala wybrać jeden z dwóch trybów jazdy – miejski lub sportowy.