Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Bez kategorii A Elektryczne Poradniki Przepisy Akcesoria Testy Wideo Najnowsze Popularne yamaha + 2 motocykl turystycznymotocykl Szymon Jasina Wczoraj, 04-03-2021 12:54 Yamaha FJR1300 – dwie dekady sportowego turystyka Duża moc, komfort w dalekich podróżach i długi staż na rynku – tak w skrócie prezentuje się Yamaha FJR1300. Jest to uznany motocykl turystyczny, który cały czas cieszy się popularnością zarówno wśród w miarę nowych maszyn, jak i tańszych kilku- lub kilkunastoletnich używanych. Share Yamaha FJR1300 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Yamaha Yamaha FJR1300 to motocykl sportowo-turystyczny ze sporym stażem na rynku, ale dzięki wielu zmianom i ulepszeniom utrzymał się on aż 20 lat. Model ten zadebiutował w 2001 r. i jest propozycją dla tych, którzy chcą mieć mocną turystyczną maszynę o sportowym charakterze. Nie jest to jednak po prostu motocykl, który został stworzony na tor, a później tylko nieco go ugładzono, dodano owiewki i zmieniono charakterystykę silnika. To maszyna stworzona specjalnie z myślą o podróżach, która typowo dla tego segmentu ma sporej wielkości silnik, co przekłada się na wysoki moment obrotowy i jego lepszy przebieg, a to natomiast odpowiada motocyklowi turystycznemu. Japoński motocykl z miejsca zebrał sporo pochwał, a późniejszy rynkowy sukces potwierdził, że Yamaha FJR1300 to udana konstrukcja. Przez lata była ona ulepszana i wyróżnia się trzy generacje tego modelu, choć różnice między nimi nie były rewolucyjne, a raczej ewolucyjne. W ciągu pierwszych lat od premiery motocykl ten dostał opcjonalny ABS, większe przednie hamulce, a owiewce wygospodarowano miejsce na niewielką kieszeń na drobne przedmioty. Materiały prasowe Yamaha FJR1300 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Yamaha Pierwsza duża zmiana przyszła wraz z drugą generacją, która zadebiutowała w 2006 r. Zmieniono nieco tylny wahacz, przełożenie końcowe i zegary. Zastosowano wygiętą chłodnicę z większą powierzchnią chłodzącą i poprawiono alternator. Motocykl miał już ABS w standardzie, a zmiany w nadwoziu nie miały za zadanie tylko odświeżenie wyglądu, ale przede wszystkim poprawę opływu powietrza i (w połączeniu ze wspomnianą zmianą chłodnicy) poprawę chłodzenia, z którym bywały problemu w pierwszych latach produkcji. Dodatkowo Yamaha FJR1300 drugiej generacji otrzymała sterowane elementy, które mogły kierować ciepłe powietrze bliżej lub dalej od kierowcy, co przydawało się w zależności od temperatury i pogody. Przez kolejne lata zmian było już mniej były one raczej niewielkie, jak poprawa działania przepustnicy, czy zrobienie opcjonalnych do tej pory podgrzewanych manetek wyposażeniem standardowym. W 2013 r. na rynku pojawiła się trzecia generacja Yamahy FJR1300. Mocno zmienił się wtedy wygląd tego motocykla. Stylistykę dostosowano do współczesnej mody, a przód przeprojektowano tak, aby jeszcze poprawić przepływ powietrza i zarządzanie ciepłem. Poprawiono też działanie elektrycznie sterowanej szyby (była ona dostępna od początku), a część świateł (jak kierunkowskazy) stała się LED-owa. Wyświetlacz komputera pokładowego zyskał bardziej rozbudowane opcej. Materiały prasowe Yamaha FJR1300 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Yamaha Silnik Yamahy FJR1300 Za napęd turystyczno-sportowej Yamahy FJR1300 odpowiada czterocylindrowy rzędowy silnik o pojemności 1298 cm3. Jego maksymalna moc to 146,2 KM osiągane przy 8000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 138 Nm przy 7000 obr./min. Jak widać, zadbano szczególnie mocno o to, aby drugi z tych parametrów odróżniał ten model od maszyn typowo sportowych. Skrzynia biegów początkowo miała pięć przełożeń, a od 2016 r. montowana była sześciobiegowa. Napęd przenoszony jest za pośrednictwem wału. Jak przystało na motocykl turystyczny, ma on spory zbiornik paliwa mieszczący 25 l. Choć ogólnie od samego początku istnienia modelu napędzał go ten sam silnik, to oczywiście w ciągu tylu lat produkcji musiał przejść zmiany. Największe miały miejsce 2013 r. wraz z debiutem trzeciej generacji modelu. Yamaha FJR1300 otrzymała wtedy poprawione cylindry lepiej odprowadzające ciepło. Silnik dostał nowy komputer sterujący ECU, a jedną z największych nowości był system Yamaha Chip Controlled Throttle, czyli elektronicznie sterowana przepustnica ( ride-by-wire). Dzięki temu pojawiły się dwa tryby jazdy (sportowy i turystyczny), które różniły się przede wszystkim reakcją przepustnicy. Motocykl miał też kontrolę trakcji i tempomat. Nieco zmieniono też przełączniki na kierownicy. Materiały prasowe Yamaha FJR1300 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Yamaha Dwie wersje Yamahy FJR1300 Yamaha FJR1300 oferowana jest w dwóch wersjach oznaczonych symbolami AE i AS. Ta pierwsza jest dziś podstawową i ma elektronicznie regulowane zawieszenie, które poprawia komfort i właściwości jezdne podczas długich wypraw. W standardzie znajdują się też takie dodatki jak boczne kufry, gniazdo 12V czy światła doświetlające zakręty. Yamaha FJR1300AS ma wszystko to co odmiana AE, a dodatkowo wyposażona jest w sześciostopniową skrzynię biegów z bezsprzęgłową zmianą przełożeń. Jest to rozwiązanie podobne jak quickshifter u innych producentów, ale w przypadku Yamahy motocykl w ogóle nie posiada dźwigni sprzęgła. Materiały prasowe Yamaha FJR1300 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Yamaha Aktualnie topowy model sportowo-turystyczny Yamahy oferowany jest tylko w kolorze czarnym ze złotymi felgami i kilkoma detalami. Nowa Yamaha FJR1300AE kosztuje 89 000 zł, natomiast Yamaha FJR1300AS ma cenę 93 000 zł. Jednak jest to też bardzo popularny model na rynku wtórnym, a długi czas produkcji oznacza spory wybór i ogromny przedział cenowy w zależności od rocznika. Najstarsze egzemplarze można kupić już za kilkanaście tysięcy złotych. Za drugą generację trzeba zapłacić przynajmniej 10 tys. zł więcej, a najlepsze egzemplarze kosztują ponad 30 tys. zł. Trzecia odsłona jest już droższa, ale też mniej popularna wśród używanych. Materiały prasowe Yamaha FJR1300 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Yamaha Materiały prasowe Yamaha FJR1300 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Yamaha Materiały prasowe Yamaha FJR1300 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Yamaha